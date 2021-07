Vier Fahrzeuge sind am Montagmorgen auf der A4 an einem Stauende kollidiert. Laut Polizei hatte ein Lkw-Fahrer gegen 9 Uhr verkehrsbedingt bremsen müssen. Die 55-jährige Fahrerin eines Kleinwagens direkt hinter ihm bremste ebenfalls. Die Fahrer zweier nachfolgender Fahrzeuge bemerkten dies allerdings zu spät. Sie schoben den Kleinwagen der Frau unter das Heck des Lkw-Aufliegers.

Die 55-jährige Insassin wurde dabei eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Sowohl sie als auch die beiden Fahrzeugführer hinter ihr erlitten schwere Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Autobahn wurde in Richtung Frankfurt am Main für rund zwei Stunden voll gesperrt, der linke Fahrstreifen wurde am Mittag wieder freigegeben.