Thüringens erster Baby-Notarztwagen "Felix 22" ist technisch umfangreich auf die kleinen Patienten abgestimmt: Eine spezielle Raddämpfung minimiert Erschütterungen, außerdem wird der Brutkasten mit dem Baby quer in der Kabine positioniert.

Laut dem Leitenden Notarzt der Stadt Jena, Sebastian Lang, belegen Studien, dass so die Beschleunigungskräfte beim Bremsen und Anfahren wesentlich weniger Einfluss auf die kleinen Patienten haben. Außerdem können die Ärzte und Sanitäter so auch sitzend die Babys versorgen, während sie sich in regulären Rettungswagen bislang ungesund verrenken müssten.