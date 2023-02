Laut Zetzmann sollen bis Ende März alle Arbeiten im Inneren abgeschlossen sein. Besonders knifflig sei aber der Einbau der eigens konstruierten Brücke in der Mitte des Schwimmbeckens. Wird sie verschoben, lassen sich je nach Bedarf zwei wettkampftaugliche 25-Meter-Becken oder 50-Meter-Wettkampfbahnen einrichten. In den nächsten Tagen soll ein Namenswettbewerb starten. In Zusammenarbeit mit einer Erfurter Agentur will die Bädergesellschaft drei Namen zur Auswahl stellen. Die Jenaer können dann online abstimmen.