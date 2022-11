Solarenergie Jena fördert "Balkonkraftwerke"

Etwas Sonnenenergie in den eigenen Haushalt umzuleiten ist mit kleinen Solaranlagen am Balkon möglich. Für solche direkt anschließbaren Stromerzeuger können Jenaer jetzt Geld von der Stadt dazubekommen. Das ist erstmals in Thüringen möglich.