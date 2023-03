Die Jenabatteries GmbH wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen entwickelt stationäre, metallfreie Batteriespeicher auf Basis der sogenannten Redox-Flow-Technologie. Diese Großspeicher kommen demnach ohne Inhaltsstoffe wie seltene Erden aus, halten bis zu 25 Jahre und sind nicht brennbar. Die Produktion könne komplett in Europa erfolgen. Bereits in diesem Jahr sollten die Speicher marktreif sein. 2022 benannte sich Jenabatteries in die Marke CERQ um. Unter diesem Label will das Unternehmen erneuerbaren Strom aus den eigenen Speichern anbieten.