Der Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena ist ins Stocken geraten. Wie die Ostthüringer Zeitung berichtet, sind bei den Bauarbeiten in rund zwei Metern Tiefe massive Fundamente gefunden worden. Diese hätten möglicherweise zu einer Stützmauer des historischen Stadions gehört und sollen in den nächsten Wochen abgebrochen werden.