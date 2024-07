Bildrechte: Jenaer Nahverkehr, Frank Schein

Bauarbeiten Großbaustelle im Norden von Jena endet - Straßenbahnen fahren wieder

Hauptinhalt

31. Juli 2024, 17:13 Uhr

In Jena sind große Bauarbeiten am Gleisbereich nahezu abgeschlossen. Die Straßenbahnen 1 und 4 im Norden und die Linien 2 und 3 im Osten der Stadt rollen wieder. Am Ernst-Abbe-Platz wird weiter gebaut.