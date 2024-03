Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Millionenprojekt fertiggestellt Neue Ernst-Abbe-Bücherei in Jena wird eingeweiht

22. März 2024, 11:35 Uhr

In Jena wird am Freitag der Neubau der Ernst-Abbe-Bücherei eingeweiht. 38 Millionen Euro hat der Bau, in dem auch der auch den Bürgerservice untergebracht ist, gekostet. Ab Montag können die ersten Nutzer rein.