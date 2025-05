Und zukunftsfähig ist der Dampf auch nicht mehr, erklärt Sandra Werner, Pressesprecherin bei den Jenaer Stadtwerken: "Es geht vor allen Dingen auch darum für die Zukunft Vorsorge zu treffen, die Wärmewende vorzubereiten, denn so ein Hochtemperaturnetz ist für erneuerbare Energien nicht mehr geeignet." Ein Flussthermie-Kraftwerk soll im Verbund mit anderen Erzeugungsformen künftig das Jenaer Fernwärmenetz mit Energie versorgen. Und da geht man mit deutlich niedrigeren Vorlauftemperaturen ran. Im Vergleich zum Dampfnetz ist das Heißwassernetz mit 130 Grad Celsius recht kühl, dessen Temperatur künftig sogar noch weiter gedrosselt werde, heißt es.

Das Industriegebiet im Jenaer Süden wird daher nun auch ans Heißwassernetz angeschlossen. Damit das technisch funktioniert, muss ab Sonntag das Hauptnetz abgeklemmt werden. Heißt aber auch: 12.000 Jenaer Haushalte sind dann ohne Heizung und Warmwasser. Drei Tage lang gibt es in Teilen der Innenstadt und in Jena Nord keine Heizung und kein warmes Wasser. Konkret betroffen sind alle mit Fernwärme versorgten Gebäude nördlich des Beutenbergs. Das Areal rund um die Tatzendpromenade ist nicht betroffen. Zwätzen und Löbstedt werden über die Biogasanlage Zwätzen aber weiter versorgt. Voraussichtlich am Mittwoch sollen alle Haushalte wieder Fernwärme haben.