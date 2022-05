Die Blutspuren könnten auf zwei beschädigte Haustüren mit eingeschlagener Scheibe zurückzuführen sein, sagte ein Polizeisprecher. Diese seien gegen 5.30 Uhr am Morgen bemerkt und gemeldet worden. Von hier gingen auch die Blutspuren aus, die sich durch die gesamte Karl-Liebknecht-Straße in Jena zogen.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena eine verletzte, hilflose oder gar blutende Person gesehen haben, sind aufgerufen, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden, hieß es weiter. Blutspuren seien auch in Nebenstraßen und an Fahrzeugen gefunden worden. Anfragen bei Krankenhäusern und Einrichtungen hätten bisher nichts ergeben.