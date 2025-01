In diesem Jahr strebt das Unternehmen einen Umsatz von einer Milliarde Euro an. Die Böttcher AG Jena beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde vor 30 Jahren als Großhändler für Bürobedarf gegründet. In Jena-Zöllnitz will das Unternehmen jetzt das Hochregallager ausbauen.