Über 70 Vorschläge sind laut Stadt im Sommer eingegangen, die vom Beirat für Bürgerbeteiligung geprüft wurden. Seit dem Sonntag können die Einwohnerinnen und Einwohner jetzt über 30 gültige online abstimmen. Darunter sind unter anderem ein Matschspielplatz, ein Regenbogen-Zebrastreifen oder eine Kneipp-Anlage. Die Abstimmung läuft bis zum 12. November. Ab kommender Woche liegen den Angaben nach an sechs verschiedenen Orten im Stadtgebiet auch Stimmzettel aus, so im Stadtwerke Kundencenter und in den Stadtteilbüros.