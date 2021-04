Die Eröffnung des Jenaer Außenstandorts der Buga muss nur mit einer Handvoll Gäste vorlieb nehmen. Pandemiebedingt fällt das große Fest aus. Am Eingang zur Landfeste halten Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Stadtplanerin Anya Schwamberger kurze Reden. Dann ist es auch schon wieder vorbei. Hinter den beiden erstreckt sich die Landfeste. Der kleine renovierte Park steht sinnbildlich für den Jenaer Beitrag zur Erfurter Bundesgartenschau. Nach nun einem halben Jahr ist aus dem vernachlässigten Stückchen Grün zwischen Paradies- und Camsdorfer Brücke ein richtiges Kleinod geworden.

Bugastandort am Saaleufer

An letzterer, der nach Wenigenjena führenden Camsdorfer Brücke, steht zur Eröffnung ein mit Blumen geschmücktes Boot, ein weiteres am anderen Ende des Parks. Ein Verweis auf das Florale der Buga, die zwei Städte Jena und Erfurt, aber vor allem den Fluss. Denn der eigentliche Außenstandort ist hier nicht einziger Park oder Großgarten wie in anderen Regionen des Landes, sondern die Saale und ihre Ufer. Oder wie Thomas Nitzsche zur Eröffnung sinniert: "Der Fluss soll sichtbar und erlebbar gemacht werden." Das Blumenboot kündet vom Buga-Außenstandort in Jena. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Wie eine Blumenkette ziehen sich zig kleine und große Parks und neu gestaltete Uferbereiche an der Saale entlang: vom Volkspark Oberaue bis hinunter zum Saalebogen in Göschwitz. Gemeinsam ergeben sie den Buga-Außenstandort Jena, durch den sich die Saale als Naherholungsraum schlängelt.

Inlandtourismus in Pandemiezeiten

Für Carsten Müller, den stellvertretenden Werkleiter von JenaKultur, ergeben sich dadurch auch und gerade in Pandemiezeiten besondere Möglichkeiten für Ausflügler: "In diesem Jahr wird Inlandstourismus in Thüringen eine große Rolle spielen, aber auch das Thema Aktivtourismus. Das können wir hier gut zeigen. Auf dem Wasser, am Wasser, aber auch auf den Bergen um Jena herum."

Alte Steine erzählen Geschichten

Mit Boot oder Fahrrad lassen sich dann auch der neue Saalebogen im Süden oder die Kunitzer Hausbrücke im Norden erkunden. Spannend im Landfeste-Park sind die historischen Steine, die in die kleine Bastion eingebracht sind. Sie stammen von der alten Camsdorfer Brücke - und erzählen Geschichten. In einen der Steine ist das Bild eine Holzkiepe geschlagen: sie erzählt von einer Markthändlerin, die sich seinerzeit mit ihrer schweren Kiepe auf das Brückengeländer lehnte. Doch die Kiepe war schwer und riss die Frau mit in den Fluss. Neben solchen makabren Anekdoten findet sich auch eine Markierung für die historische Gemarkungsgrenze zwischen Jena und Wenigenjena auf den Steinen der kleinen Bastion.

Die neuen Lacheterrassen in Jena. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger