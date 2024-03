In Jena soll ein Busfahrer von einem unbekannten Mann attackiert und verletzt worden sein. Der Busfahrer hatte den mutmaßlichen Täter nach eigener Aussage am späten Donnerstagabend mehrmals ermahnt, weil er zu laut telefonierte und ihn schließlich am Löbdergraben aus dem Bus verwiesen, teilte die Polizei am Freitag mit.