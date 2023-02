Stadtleben Café Wagner zieht in alte Kinderklinik: Neue Vibes für Jenas Nachtleben

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Frohe Kunde für Musikfans und Feierbiester: Jena hat bald einen neuen Veranstaltungsort - zumindest für zwei Jahre. So lange wird das Café Wagner in der ehemaligen Kinderklinik am Westbahnhof Zwischenquartier beziehen. Während das traditionsreiche Café in der Wagnergasse saniert wird, richten Vereinsmitglieder und Sympathisanten das neue und größere Domizil her. Vor ihnen liegt viel Arbeit.