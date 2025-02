In Jena gibt es Kritik an dem geplanten Wohn- und Geschäftsquartier am Columbus-Center in Jena-Winzerla. Anwohner in unmittelbarer Nähe äußern Bedenken, dass ihre Grundstücke durch den elfgeschossigen Neubau nicht mehr genügend Sonne abbekommen. Dass werte die Grundstücke ab, sagte eine Anwohnerin bei einer Info-Veranstaltung am Mittwoch. Nach Angaben der Verantwortlichen kann eine Studie zum Schattenwurf in Auftrag gegeben werden, wenn sich mehrere Anwohner dafür aussprechen.