Die inzwischen bestätigten sieben Corona-Infektionen am Jenaer Angergymnasium gehen auf die ansteckendere Delta-Variante des Virus zurück. Entsprechende Vermutungen wurden durch die Laboruntersuchungen bestätigt, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Ein Sprecher sagte, der Ansteckungsherd sei bislang unklar, es handele sich um ein diffuses Ausbruchsgeschehen.

Bei den Infektionen am Jenaer Angergymnasium handelt es sich nachweislich um die ansteckendere Delta-Variante. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Christian Ohde

Mehr als 100 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Für vollständig geimpfte Lehrer hat das Gesundheitsamt die Quarantäne inzwischen wieder aufgehoben. Zur Sicherheit waren die etwa 700 Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Montag im Distanzunterricht. Wie es in den kommenden Schultagen weitergeht, wird derzeit mit dem Schulamt und dem Bildungsministerium abgestimmt. Die Eltern werden durch die Schulleitung informiert.