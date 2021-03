Er sei optimistisch, so sagt Rosa, dass die Gesellschaft diese Möglichkeit erkenne und nutze. Beispiel Urlaub: Unser Reisen sei vor der Pandemie einer "erbarmungslosen Steigerungslogik unterworfen" gewesen. Menschen seien immer häufiger und kürzer in Urlaub gefahren. Als ob sie etwas suchten, was sie dann nicht kriegten.

Angesprochen auf Corona-Leugner und die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, sagte Rosa, ein Aspekt sei, dass das Virus als Bedrohung nicht zu "greifen" sei: "Also wir können dieses Ding nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken."

Viele Menschen hätten in ihrem Umfeld keine Erfahrungen mit Erkrankten. Er beobachte in der Gesellschaft so etwas wie eine "soziologische Verunsicherung", die Menschen würden sich, also ihrer eigenen Wahrnehmung und der der anderen, nicht mehr trauen. "Die anderen da draußen könnten gefährlich sein." Es liege etwas in der Luft, was selbst das Atmen verdächtig mache.