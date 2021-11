Derzeit würden etwas mehr als die Hälfte der Veranstaltungen in Präsenz angeboten, sagte die Sprecherin. Im Vergleich zum Semesterstart habe sich diese Quote nicht groß verändert. "Wir sehen es als nicht zielführend, die Universitäten zu schließen." Sie wisse von keiner Universität, an der es größere Ausbruchsgeschehen gegeben habe. Die Impfquote sei hoch und aktuell gebe es bei 18.000 Studierenden an der Friedrich-Schiller-Universität acht offene Corona-Fälle.