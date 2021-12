Die Stadt Jena hat am Donnerstag im Volkshaus ein eigenes Kinderimpfzentrum eröffnet. An zwei Impfstrecken soll dort täglich von neun bis 19 Uhr geimpft werden. Laut Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) liegen bereits über 1.000 Anmeldungen vor. Einige Tage seien schon ausgebucht. Gerlitz nannte das große Interesse am ersten kommunal organisierten Kinderimpfzentrum in Thüringen ein "wunderbares Signal der Hoffnung in dieser schwierigen Pandemie".