Das Universitätsklinikum in Jena registriert einen Anstieg des sogenannten PIMS-Syndroms nach Corona-Infektionen bei Kindern. Wie der leitende Oberarzt der Kinderkardiologie, Daniel Vilser, MDR THÜRINGEN sagte, wurden in den vergangenen zwei Monaten acht Fälle in Jena behandelt. In den vergangenen zehn Monaten sei es im Schnitt jeweils ein Fall pro Monat gewesen.