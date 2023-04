Die FDA (amerikanische Zulassungsbehörde für Arzneimittel) hat dem Medikament "Gohibic" des Jenaer Unternehmens Inflarx die Notfallzulassung erteilt. Das Medikament ist für Patienten gedacht, die schwer an Corona erkranken und auf der Intensivstation beatmet werden müssen. Studien hatten gezeigt, dass "Gohibic" die Sterblichkeitsrate um 23,9 Prozent senkt. Durch die Zulassung können nun schwer Erkrankte Hoffnung schöpfen – denn nach wie vor gibt es kaum Medikamente gegen das Virus.

Die Corona-Variante Arcturus kommt in Deutschland an, gleichzeitig werden am Freitag (07.04.) bundesweit alle Corona-Maßnahmen eingestellt. Doch das bedeutet nicht, dass das Virus verschwunden ist. Nach wie vor erkranken Menschen schwer, müssen ins Krankenhaus – und nach wie vor sterben auch Menschen an dem Virus.

Schon zu Beginn der Pandemie warnten Experten, sich nicht allein auf die Impfungen zu verlassen und auch in die Erforschung von Medikamenten zu investieren. Laut RKI gab es im Februar 1.600 Covid-19-bedingte Todesfälle. Zum Vergleich: In den USA sterben derzeit ungefähr 2.000 Menschen pro Woche an der Infektion.

Der Geschäftsführer von Inflarx, Prof. Niels Riedemann, betont, dass das neue Medikament besonders schwer Erkrankten Hilfe verspricht: "Trotz der Verfügbarkeit von Impfstoffen und Therapien für frühere Krankheitsstadien von Covid-19 entwickeln viele Patienten noch immer eine virale Sepsis, bei der sich der Zustand der Patienten so weit verschlechtert, dass häufig eine invasive mechanische Beatmung erforderlich wird. ... Die heutige EUA-Erteilung (EUA steht für "Emergency Use Authorization"/Notfallzulassung) gibt solchen Patienten und ihren Angehörigen neue Hoffnung."

Was ist eine Notfallzulassung? Eine Notfall- oder auch bedingte Zulassung für ein Medikament kann dann erfolgen, wenn ein ungedeckter medizinischer Bedarf für ein solches Medikament existiert, aber noch nicht alle notwendigen Daten für eine reguläre Zulassung vorhanden sind. Die Daten müssen allerdings beweisen, dass Vorteile und Nutzen der sofortigen Verfügbarkeit des Medikaments die Risiken für Patienten überwiegen.

Patienten, die so schwer an Covid-19 erkranken, dass sie beatmet werden müssen, haben nach wie vor eine Überlebenschance von unter 50 Prozent. Sie versterben häufig an den Folgen einer viralen Sepsis. Das bedeutet: Der Körper kämpft an allen Fronten gegen das Corona-Virus. So entsteht eine überschießende Immunreaktion – eine schädliche Überaktivierung des Immunsystems, insbesondere der weißen Blutkörperchen.