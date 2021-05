100 ist die magische Grenze der Bundesnotbremse. Thüringen aber wollte in seiner neuen Verordnung noch strenger werden und Musikschulen auch bei einer Inzidenz unter 100 geschlossen halten. Kritik daran kam von der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Auch Matthias Ziegler, Landesvorsitzender der Landeselternvertretung der Musikschulen, bekräftigte den Appell, Musikschulen zu öffnen, sobald Schulen öffnen dürfen. Die Musikschulen selbst setzen sich schon seit längerer Zeit dafür ein, wenigstens Einzelunterricht wieder anbieten zu können.

Werner: Schulen und Musikschulen gleichsetzen

Nach einer Diskussion zum Thema kündigte die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag an, den Verordnungsentwurf in Bezug auf Musikschulen nochmal ändern zu wollen. Das betreffe vorrangig den Einzelunterricht. Werner sprach von einer Art Gleichlauf der Musikschulen mit den Schulen. Details nannte sie dabei nicht. Es soll Kreisen und kreisfreien Städten aber möglich sein, bei einer Inzidenz unter 100 in Rücksprache mit dem Gesundheitsministerium eigene Regeln zu erlassen. Die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke). Bildrechte: dpa

Musikschulen: Schüler melden sich in der Pandemie ab

Dass sie schon seit Monaten keinen Präsenzunterricht anbieten können, stellt die Thüringer Musikschulen vor wachsende Probleme. Ines Gutsch, Inhaberin der privaten Musikschule Allegro in Jena, berichtet davon, dass sich bereits jeder vierte Schüler abgemeldet habe. Dabei wird Unterricht, so gut es geht, weiter angeboten. In ihrer Musikschule online oder per Telefon. Mit Präsenzunterricht sei das aber nicht zu vergleichen, allein das Stimmen der Instrumente sei über die genutzten Plattformen wie skype und zoom nicht möglich. Die aktuelle Unterrichtsmöglichkeit wird dabei auch nicht von allen angenommen. Gutsch berichtet, dass nur die Hälfte der Schüler Online-Unterricht nimmt. Für alle anderen wurden die Beitragszahlungen ausgesetzt.

Online-Unterricht nicht gleichwertig