Das Universitätsklinikum Jena hat mit Kritik auf die Protestaktion gegen die Corona-Politik vor dem Klinikum reagiert. Das Personal kämpfe an vorderster Front in dieser Pandemie und brauche in dieser herausfordernden Zeit die Solidarität und Unterstützung aller Thüringer, sagte die Klinikum-Leitung, Otto Witte, am Dienstag.