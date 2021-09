Mit Blick auf das Infektionsgeschehen an Jenas Schulen hat Bürgermeister Christian Gerlitz das Ende der Corona-Tests ab Dienstag an den Schulen scharf kritisiert. Trotz Infektionsfällen an acht Jenaer Schulen während der zweiwöchigen Testphase lehne das Thüringer Bildungsministerium weitere freiwillige Testangebote in den Schulen ab, sagte Gerlitz. Das sei eine kurzsichtige Entscheidung, über die er zutiefst enttäuscht sei.