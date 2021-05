Seit drei Semestern ist die Jenaer Friedrich-Schiller-Universität bis auf wenige Ausnahmen im Online-Modus. Angesichts sinkender Inzidenzwerte und der fortschreitenden Impfkampagne ist die Uni jedoch optimistisch, dass sich das Wintersemester zunehmend wieder normal anfühlen könnte, erklärte Pressesprecherin Katja Bär am ersten Tag der Online-Hochschulinfotage: "Die Universität Jena wird an der Direktive festhalten: So viel Präsenz wie möglich und so viel Digital wie nötig. Und ich denke, dass wir zu Semesterstart 25-30 Prozent Präsenz auf dem Campus ermöglichen können und vielleicht wird dann im Laufe des Semesters eine weitere Öffnung möglich sein."