Ein Bußgeld der Stadt Weimar wegen eines Verstoßes gegen das Kontaktverbot nach der dritten Thüringer Corona-Verordnung war rechtswidrig. Das hat das Thüringer Oberlandesgericht in Jena bereits am 10. August entschieden. Wie das Gericht in Jena am Dienstag mitteilte, begründeten die Richter ihre Entscheidung damit, dass das Gesundheitsministerium in Erfurt für den Erlass der Verordnung nicht zuständig gewesen sei.