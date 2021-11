Absage wegen Corona Der Frust der Weihnachtsmarkthändler

Chris Göttermann aus Apolda ist an diesem Dienstag Mitte November unterwegs nach Nürnberg. Er hat 20 Kartons mit Elisenlebkuchen geladen. Eigentlich wollte er das Weihnachtsgebäck auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt verkaufen, aber der wurde kurzfristig abgesagt. Chris Göttermann, Zuckerwerkhändler, ist nachvollziehbar nicht erfreut darüber. "Was soll man da sagen. Wir verkaufen seit vielen Jahren gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt in Jena und jetzt eben das zweite Jahr nicht."