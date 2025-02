Als Corona die Welt in Atem hielt, war auch das Interesse an der Überwachung des Infektionsgeschehens groß. Am Uniklinikum Jena wurden in regelmäßigen kurzen Abständen Proben aus dem ganzen Land untersucht. Wissenschaft und Politik wollten wissen, wo die Hotspots liegen, ob und wie sich neue Varianten der Alpha-, Delta- oder Omikron-Linien durchsetzten.