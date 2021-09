Die Bundesregierung unterstützt nach eigenen Angaben Projekte, die bereits in einer späten klinischen Entwicklungsphase sind. Diese sollen nun bis zur Zulassung gefördert werden. Geprüft und eingeschätzt wurden die Förderanträge von einem Expertengremium. InflaRx arbeitet an Antikörper-Medikamenten zur Behandlung von Krebs- und Lungen-Erkrankungen. Die Mittel, die auch Covid-19-Patienten helfen könnten, sollen Schädigungen an Lunge und Gefäßen verhindern.