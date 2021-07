Seit Herbst ist das Pilotprojekt am Uniklinikum Jena so richtig angelaufen, wegen der Corona-Pandemie später als eigentlich geplant. Mehr als 20 betroffenen Frauen konnte bereits geholfen werden. Viele Klientinnen kommen aus dem Jenaer Umland. Die Abhängigkeit von Crystal Meth ist aber ein landesweites Problem .

In den vergangenen Jahren stieg bereits die Zahl der Frauen, die abhängig von Marihuana und Alkohol sind, im Uniklinikum Jena kontinuierlich an. "In den letzten Jahren ist die Einnahme von Crystal Meth und anderen Amphetaminen immer mehr in den Vordergrund gerückt und das ist eine Bedrohung - für die Frauen, aber auch für die ungeborenen Kinder", sagt Professor Ekkehard Schleußner, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin in Jena.