Vier Tage vor dem Christopher Street Day (CSD) in Jena am kommenden Samstag sind die fehlenden 10.000 Euro für die Veranstaltung durch Spenden zusammengekommen. Das gaben die Organisatoren am Dienstagabend in den Sozialen Medien bekannt. Damit kann die Veranstaltung wie geplant stattfinden.

Man selbst sei überrascht über so viel Solidarität, hieß es weiter. Über zwei Drittel der Spenden kamen demnach durch über 160 Spenderinnen und Spender einer Crowd Funding-Aktion zusammen. Das restliche Drittel durch direkte Spenden an die Organisatoren. Um Engpässe wie in diesem Jahr zukünftig zu vermeiden, streben die Organisatoren an einen Verein zu gründen.