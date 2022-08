Der Hafen von Born am Darß (Archivbild von 2011)

Bildrechte: IMAGO / Paul von Stroheim

Drei Tage nach dem Verschwinden eines Urlaubers aus Jena an der Ostseeküste ist im Bodden auf dem Darß ein Toter entdeckt worden. Laut Polizei ist noch unklar, ob es sich um den gesuchten 43-jährigen Thüringer handelt. In der Region werde aber derzeit keine weitere Person vermisst.

Ein Augenzeuge hatte die Polizei nach deren Angaben am Montagvormittag informiert, dass er im Wasser des Borner Hafens eine leblose Person entdeckt hat. Die Beamten alarmierten die Freiwillige Feuerwehr von Born, die den Toten aus dem Wasser barg.

Der Mann war am Donnerstagabend vom Urlaubsort Ahrenshoop aus zum Angeln nach Born auf dem Darß gefahren und nicht zurückgekehrt. Seine Begleitung meldete ihn am Freitagmorgen als vermisst. Die Polizei fand in Born das Auto des Vermissten, jedoch nicht den 43-Jährigen.