Die Suche nach einem vermissten Angel-Urlauber aus Jena auf der Halbinsel Darß in Mecklenburg-Vorpommern gibt der Polizei weiter Rätsel auf.

"Wir haben heute nochmal mit einem Hubschrauber den Bodden bei Born (Vorpommern-Rügen) überflogen und abgesucht, ohne Erfolg", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

An der Suche auf dem Darß waren auch ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr und Taucher beteiligt. (Symbolbild)

An der Suche auf dem Darß waren auch ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr und Taucher beteiligt. (Symbolbild)

An der Suche auf dem Darß waren auch ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr und Taucher beteiligt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Am Freitagabend war eine großangelegte Suche mit einem Hubschrauber, mehreren Drohnen, der Wasserschutzpolizei, den örtlichen Feuerwehren sowie Tauchern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG ohne Ergebnis geblieben.

Der Mann aus Jena war nach Angaben seiner Reisebegleitung am Donnerstagabend von Ahrenshoop zum Angeln nach Born auf der Boddenseite des Darß' aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Am Freitagmorgen wurde der Mann als vermisst gemeldet. Die Polizei fand in Born das Auto des Vermissten, jedoch nicht den 43-Jährigen. Seine Urlaubsbegleitung habe ihn dann abends als vermisst gemeldet.