Aufgrund sicherheitsbedingter Pufferzonen sind zum Derby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt 12.430 Fans zugelassen. Der Heimbereich ist laut Angaben des FCC "restlos ausverkauft". Restkarten für den Auswärtsblock sind am 8. Oktober von 16 bis 20 Uhr am Steigerwaldstadion in Erfurt erhältlich.