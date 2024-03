Der Westzugang der Stadions in Richtung Saale und Rasenmühleninsel ist den Gästefans vorbehalten. Die Polizei verfolgt nach eigenen Angaben an diesem Tag das Prinzip der generellen Fantrennung. Genauere Hinweise wird der FC Carl Zeiss Jena zeitnah bekannt geben.

Die Parkmöglichkeiten rund um das Ernst-Abbe-Sportfeld sind eingeschränkt. Individuell anreisende FCC-Fans können am Spieltag kostenpflichtig den Parkplatz "Am Stadion" oder den "Kaufland-Parkplatz" nutzen. Alternativ Parkmöglichkeiten finden sich auch auf dem Seidelparkplatz und auf Parkplätzen in der Innenstadt.