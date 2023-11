Die Stadt Jena will anlässlich des Digitalgipfels der Bundesregierung auch ein Begleitprogramm für die Bevölkerung auf die Beine stellen. Über 50 Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen und Initiativen präsentieren sich am 20. und 21. November auf einem "Markt der digitalen Möglichkeiten", wie die Stadt mitteilte. Dabei können Interessierte unter anderem einen Roboter-Hund oder ein virtuelles Pilotentraining live erleben.

Insgesamt sind über 100 Veranstaltungen an fünf Orten in der Stadt geplant. In Jena findet dieses Jahr der Digitalgipfel der Bundesregierung statt, zu dem unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erwartet werden. Dabei soll es um die digitale Zukunft Deutschlands gehen. Schon 2020 war die Stadt für den Gipfel ausgewählt worden, dieser fand aber wegen der Corona-Pandemie nur virtuell statt.