Auch an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena war Diversität Thema. Dort lag der Schwerpunkt auf Studierenden mit ADHS oder Autismus. Für sie gibt es sogenannte Nachteilsausgleiche – etwa in Prüfungssituationen. Studentin Laura Steiner berichtete, dass sie bei Klausuren in einem separaten, ruhigeren Raum mit weniger Licht und zusätzlicher Aufsicht schreiben kann. Das helfe, Stress zu reduzieren.

Themen wie ADHS, Autismus oder Dyskalkulie gewinnen an Hochschulen zunehmend an Bedeutung. In Jena wird versucht, diesen Entwicklungen nicht nur am Diversitätstag, sondern auch im Studienalltag Rechnung zu tragen.