Am Donnerstagabend hat der Jenaer Stadtrat den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre mit knapper Mehrheit beschlossen. Mit einem Volumen von 406 Millionen Euro allein für 2023 erreicht er eine neue Rekordmarke.

Investieren will die Stadt vor allem in Digitalisierung und Klimaschutz. Allein in der Stadtverwaltung steigen demnach die Kosten um 30 Prozent, weil es im Zuge der neuen IT-Strategie der Stadtverwaltung deutlich mehr Stellen geben wird.