Dotsource Wie eine Stadt in der Stadt: IT-Campus soll in Jena für bis zu 100 Millionen Euro entstehen

Hauptinhalt

Die schnell wachsende Digitalagentur Dotsource will in ihren neuen Standort in der Alten Feuerwache Jena bis zu 100 Millionen Euro investieren. Läuft alles nach Plan, sollen die Büroflächen und Wohnungen in vier Jahren bezugsfertig sein. Die 2006 von Christian Otto Grötsch gegründete inhabergeführte Firma mit inzwischen 525 Mitarbeitenden will weiter wachsen.