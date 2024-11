Eine Dreijährige hat in Jena beim Spielen einen Notruf abgesetzt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, setzte das Kind am Sonntagnachmittag in einem Auto einen Notruf mit einer SOS-Taste ab. Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma konnten dann aus der Ferne mit der Dreijährigen sprechen. Dabei gab das Kind an, dass sie alleine im Auto ist und nicht wisse, wo ihre Eltern seien. Daraufhin wurde die Polizei gerufen.