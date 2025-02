In Jena-Drackendorf haben Unbekannte eine Drohung, vermutlich gegen den Jenaer Unternehmer Udo Böttcher, an eine Kirchenmauer gesprüht. Nach Polizeiangaben handelt es sich um ein Graffito in roter Farbe, das in der Nacht auf Sonntag entstanden sein soll. Zu lesen sei "Nazi Udo töten".