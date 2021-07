Nach offenbar politisch motivierten Zerstörungen in Jena sind am Donnerstag Wohnungen von neun Verdächtigen durchsucht worden. Am 13. März hatten Vermummte die Fenster zweier Bankfilialen in der Innenstadt zerstört und Farbbeutel geworfen. Bereits im November 2020 waren Vermummte durch die Stadt gezogen und hatten Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. In den sozialen Medien hatten sich linksextreme Gruppen zu den Taten bekannt.