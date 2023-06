Seit fünf Jahren gibt es die so genannte Öko-Stromtanke in der Binswangerstraße in Jena-Lobeda. Die blaue Säule mit den zwei Ladepunkten wird von den Stadtwerken betrieben und liefert bis zu 22 kWh. Und sie wird in dem Plattenbaugebiet mit seinen rund 22.000 Einwohnern rege genutzt: Chris Klingler kommt regelmäßig mit seinem schwarzen E-Auto hierher. Für ihn sei es die einzige Möglichkeit zum Laden in der näheren Umgebung. Noch besser wäre ein dichteres Ladenetz, sagt er.

Chris Klingler würde sich sehr über eine bessere Ladeinfrastruktur für sein E-Auto bei sich in der Platte wünschen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verfügbarkeit in Plattenbaugebieten deutlich geringer

69 Cent pro Kilowattstunde kostet der Strom an dieser öffentlichen Ladestation. Kein Schnäppchen, um es vorsichtig auszudrücken. Besitzer von Elektroautos, die in Großwohnsiedlungen leben, haben es in der Regel deutlich schwerer als diejenigen, die in einem Einfamilienhaus wohnen: Hohe Preise und der permanente Stress, eine Ladesäule zu finden, die auch noch frei ist, machen es ihnen schwer.

Djamila Neutert ist dessen bewusst. Sie organisiert den Ausbau der Ladeinfrastruktur bei den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck. Die aktuell hohen Preise entschuldigt sie mit langfristigen Lieferverträgen als Folge der Energiekrise. Im kommenden Jahr solle Laden aber wieder billiger werden, verspricht sie.

In Plattenbaugebieten ist das Laden von Elektroautos viel schwieriger als im Eigenheim. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Netz in Jena-Lobeda soll engmaschiger werden

Auch das Netz soll engmaschiger werden, sagt Neutert. 30 neue Ladepunkte würden noch in diesem Jahr gebaut werden. Damit erhöhe sich die Zahl auf insgesamt 46, davon seien allerdings zehn privat vermietet. Dennoch ist das kein schlechter Wert. Wie hoch der Bedarf tatsächlich ist, können weder die Stadtwerke noch Jena Wohnen als größter Vermieter im Quartier beziffern.

Laut einer Mieterbefragung aus dem Jahr 2021 wünschten sich 67 Prozent der E-Autobesitzer in Lobeda eine Stromtankstelle in ihrer Nähe. Da aber nicht alle Befragten antworteten, kann Jena Wohnen nicht sagen, wie viele Menschen in Lobeda elektrisch fahren.

Djamila Neutert von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Stadtwerke wollen Reichweiten-Angst abbauen

Für Stadtwerke-Managerin Djamila Neutert ist das auch nicht so erheblich. Es gehe darum, die Infrastruktur so anzupassen, dass den Leuten der Umstieg auf das E-Auto erleichtert werde: "Es ist ja durchaus so, dass die Kaufentscheidung für oder gegen ein Elektrofahrzeug neben dem finanziellen Aspekt erst mal bestimmt wird von einer gewissen Reichweiten-Angst und der Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten. Da wollen wir einfach vorausgehen und die Lademöglichkeiten aufbauen, um Sorgen abzubauen und zu zerstreuen."

Die Jenaer Stadtwerke setzten dabei auf ein möglichst dichtes Netz öffentlicher Ladepunkte, sagt Neutert. Unterstützt würden auch so genannte Quartierslösungen. Dabei teilen sich mehrere Mieter eine private Säule und organisieren das Laden selbständig untereinander.

Genossenschaft in Rudolstadt geht eigenen Weg mit niedrigen Preisen

Von derartigen Modellen ist die Wohnungsbaugenossenschaft Rudolstadt (WBG) noch weit entfernt. Trotzdem hat sie in der jüngsten Vergangenheit 14 öffentliche Ladepunkte in den verschiedenen Quartieren bauen lassen. Installiert wurden die Säulen von der Ilmenauer Firma Area Charge. Das habe der WBG eine Menge Zeit und Mühe gespart, begründet der technische Vorstand André Textor die Entscheidung, einen Partner mit ins Boot zu holen.

Ladeinfrastruktur gehöre eben nicht zu den Kernkompetenzen einer Wohnungsgesellschaft. Der Strom komme von den Stadtwerken und ist mit 29 Cent pro Kilowattstunde sogar sozial verträglich. Das sei wichtig für die Akzeptanz der E-Mobilität, findet Textor.

André Textor hat sich mit seiner Wohnungsbaugenossenschaft Rudolstadt um eine private Lösung gekümmert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Denn auch hier stelle sich das Henne-Ei-Problem: Warten bis sich ein Bedarf entwickelt und dann Ladepunkte errichten - oder durch gute Angebote den Umstieg auf Elektromobilität erleichtern und dadurch sogar die Transformation beschleunigen? Textor hat sich gemeinsam mit seinem geschäftsführenden Vorstand Dietmar Crellwitz für letzteres entschieden. Aber das brauche Zeit, sagt Textor. Noch sind E-Autos teuer und günstige Gebrauchtwagen nicht zu haben. So wurde die bereits vor zwei Wochen eröffnete Ladesäule im Stadtteil Volkstedt-West bisher kaum benutzt.