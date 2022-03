Auf dem Eichplatz in Jena haben am Montag die Vorarbeiten für eines der größten Bauprojekte der Stadt begonnen. Dort sollen ab nächstem Jahr unter anderem drei Hochhäuser errichtet werden. Zunächst stehen laut Stadtverwaltung Kanalbauarbeiten an, dafür wurden am Montag Teile der Kollegiengasse gesperrt.

Mit dem Aufstellen von Bauzäunen geht es los: Am Montag wurden für geplante Tiefbauarbeiten Teile der Kollegiengasse gesperrt. Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL