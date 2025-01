Die Jenaer Stadtwerke wollen künftig bis zu 40.000 Haushalte mittels Flussthermie mit grüner Fernwärme versorgen - mehr als zehnmal so viel wie in Mannheim. In Jena stünde dann Deutschlands, wenn nicht gar Europas größtes Flussthermie-Kraftwerk. Das würde dann natürlich nicht direkt an der Saale gebaut, sondern in Nähe des bisherigen Gaskraftwerks der Teag. Das Unternehmen wäre dann auch Betreiber des Flussthermie-Kraftwerks.