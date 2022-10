Die neue Sportschwimmhalle in Jena-Lobeda wird definitiv erst im Frühjahr eröffnet. Das hat die Stadt nun entschieden, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Bereits Ende September bestätigte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) die Verschiebung des Eröffnungstermins, eine endgültige Entscheidung seitens der Stadt stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch aus. Ursprünglich war ein Start des Badebetriebs zum Jahresende geplant.

Wie die Sprecherin am Mittwoch sagte, haben Lieferschwierigkeiten und Personalengpässe in der Baubranche zu Verzögerungen am 16 Millionen Euro teuren Neubau geführt. Zudem hätten die Energiekrise und die vom Stadtrat beschlossenen Energiesparziele bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. Beim Weiterbetrieb der alten Schwimmhalle in Lobeda über den Winter hinaus werde deutlich weniger Energie verbraucht, hieß es von der Jenaer Bädergesellschaft.