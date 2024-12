Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nahverkehr Ab Fahrplanwechsel: Erfurter Bahn bringt sechs neue Züge im Ostthüringer Netz auf die Gleise

06. Dezember 2024, 13:52 Uhr

Die Erfurter Bahn bringt in Ostthüringen sechs neue Züge auf die Gleise. Diese sollen ab dem 15. Dezember Schritt für Schritt eingesetzt werden, teilte der Betreiber am Freitag mit. Die neuen Fahrzeuge sind größer als die bisher eingesetzen Regioshuttle. Was außerdem neu ist, lesen Sie hier.