Der Fußballverein FC Carl Zeiss Jena hatte jahrzehntelang mit der Stadt um einen Ausbau des Stadions gerungen, 2015 stimmte der Stadtrat zu. Für rund 58 Millionen Euro wurde die Arena saniert und umgebaut. Die "ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld" wurde am 30. Juli 2024 feierlich eröffnet.

Mehr als 15.000 Zuschauer passen in die Arena. Neben 8.000 Sitzplätzen gibt es etwa 5.000 Stehplätze, 800 VIP-Sitzplätze und acht Logen für 96 Gäste. Für die Fans der Gastvereine gibt es rund 1.600 Plätze.

Im Sommer 2024 absolvierten die Deutsche Nationalmannschaft sowie die Englische Nationalmannschaft jeweils ein öffentliches Training in Jena.