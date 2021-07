Konzertauftakt mit Thees Uhlmann Klatschen erlaubt, Tanzen nicht: Kulturarena 2021 in Jena gestartet

Hauptinhalt

Ein ausverkauftes Konzert von Thees Uhlmann und seiner Band war der Auftakt der Konzertreihe bei der Kulturarena in Jena am Mittwochabend. Ausverkauft heißt im Corona-Jahr 2021 rund 800 Besucher, sonst sind es bei Sitzkonzerten doppelt so viele und bei Stehkonzerten noch mehr. Im vergangenem Jahr musste die Kulturarena wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.